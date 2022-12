In occasione delle festività natalizie, i negozi saranno aperti per lo shopping delle feste

È in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre il primo fine settimana natalizio di “Bagnacavallo d’inverno”, con tanti eventi in programma dal teatro alle animazioni, dalla musica agli incontri, passando per arte e cinema.

Sabato 3 dicembresi inizierà alle 15 in piazza della Libertà con “Natale in centro”, animazioni per grandi e piccoli con i Maghi del Natale nel giardino d’inverno, a seguire esibizione della scuola di karate Hiroshi Shirai (in caso di pioggia l’evento sarà rinviato).

Alle 20.45 al Teatro Goldoni ci si potrà divertire con “Nicolas show varietà”, spettacolo con gruppi di ballo da tutta la Romagna, cantanti e tanti ospiti. Il ricavato (ingresso 7 euro) sarà devoluto al centro sociale Il Senato di Villanova. La biglietteria sarà aperta il giorno di spettacolo dalle 14 alle 16 e poi a partire dalle 20.

Domenica 4 dicembreci si sposterà dapprima a Palazzo Vecchio, dove alle 15 si terrà “Spirito e materia d’autunno” con la presentazione dell’olio di vicinato “di Balneocaballum” e la premiazione degli studenti che si sono distinti nell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo, a cura di Pro Loco e Auser.

Dalle 15.30 nel giardino d’inverno si esibirà poi il coro ortodosso Colinde, a cura di Help for Family, mentre alle 17 al Teatro Goldoni si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Favole” con la compagnia Teatro Telaio che proporrà lo spettacolo “Abbracci”.

Durante il fine settimana sarà visitabile la mostra di Enrico Minguzzi “La piena dell’occhio” all’ex convento di San Francesco, inoltre per la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” sarà proiettato alle 21 “Diabolik, Ginko all’attacco!” dei Manetti Bros.

Il programma di eventi per le festività natalizie è coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, delle associazioni e degli operatori culturali del territorio e dei Consigli di zona.

In occasione delle festività natalizie, i negozi saranno aperti per lo shopping delle feste. In accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro”, dal 3 dicembre all’8 gennaio sarà sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.

Informazioni e programma completo:www.bagnacavallo.ra.it

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – 0545 280891

Fb: Comune Bagnacavallo