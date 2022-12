Accesso consentito solo al personale autorizzato dalle ore 07.00 fino alle ore 16.30 nelle giornate del 5, 6, 7, 9 e 12 dicembre 2022

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale, Porto di Ravenna, ha disposto con un’ordinanza specifica il divieto di accesso alla Diga foranea Sud “Zaccagnini” a Marina di Ravenna (RA), a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 16.30 nelle giornate del 5, 6, 7, 9 e 12 dicembre 2022, ad eccezione del personale autorizzato, per il ripristino del new jersey. L’esecuzione dell’intervento non è più procrastinabile per problemi di sicurezza al pontile galleggiante parallelo alla diga foranea stessa, segnala la stessa Autorità Portuale.