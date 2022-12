organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune

Domenica 4 dicembre si è svolta presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo l’iniziativa “Spirito e materia d’autunno” organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Si è cominciato alle 15 con la presentazione del progetto “L’olio del vicinato di Balneocaballum”, in collaborazione con Cosmohelp. “L’olio del vicinato”, nato da un’idea di Alberto Lega e Giuseppe Golfari, è il frutto della raccolta, da parte dei volontari della Pro Loco di Bagnacavallo, delle olive presenti in numerosi orti e giardini privati della città e dei paesi limitrofi. Il ricavato viene devoluto in beneficenza a Cosmohelp, associazione umanitaria di Faenza. A seguire la ricercatrice Cnri-Bjmet Annalisa Rotondi ha parlato della “meravigliosa biodiversità dell’olio”, mettendo in risalto le caratteristiche del prezioso alimento.

Successivamente, Pro Loco e Auser hanno premiato gli studenti che si sono distinti nell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.

Hanno partecipato per il Comune la sindaca Eleonora Proni e la vicesindaca Ada Sangiorgi, per la Pro Loco Marisa Fontana, Eleonora Martini e Stefano Moni, per Auser Fiorenzo Parrucci e per la scuola secondaria l’insegnante Elisabetta Vecchi.