L’Unione della Romagna faentina risponde dopo i quesiti degli utenti

Nei giorni scorsi moltissimi residenti di Faenza, ma anche di altri comuni dell’Unione della Romagna Faentina, ha ricevuto il saldo della Tari. Alcuni avvisi sono stati distribuiti nelle buchette dei residenti a ridosso della data di scadenza o addirittura non sono state ancora consegnate. Per questo motivo dal Comune di Faenza e da quello di Solarolo sono arrivati comunicati stampa per fare chiarezza dove si legge:

“Si informa che le bollette riferite al pagamento della terza rata TARI per l’anno 2022 relative al Comune di Faenza sono in fase di consegna. Pertanto si comunica che se l’avviso di pagamento dovesse pervenire in prossimità o successivamente alla data di scadenza prevista per il 5 dicembre, il pagamento potrà essere effettuato entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso”.