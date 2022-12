Tante code segnalate negli orari di punta. Sul posto al lavoro Vigili del Fuoco, Polizia Locale e personale Anas

Traffico locale in tilt nella mattinata di oggi, martedì 6 dicembre. Tante le segnalazioni da parte di utenti per lunghe code nell’orario di punta in cui la maggior parte delle persone si reca sul posto di lavoro.

Il motivo è l’inaspettata chiusura della strada statale 16 “Adriatica”, dove il traffico è temporaneamente bloccato a Ravenna, tra i km 151.3 e 152, in direzione Marche, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante in avaria. Lo comunica Anas, che segnala come il traffico sia stato deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale di Ravenna e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.