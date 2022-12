Organico potenziato dal 1 dicembre

Sono in servizio dal 1 dicembre sei agenti della Polizia Locale assunti per potenziare l’organico in vista dei numerosi eventi in programma nel mese di dicembre e durante le feste di fine anno.

I sei agenti hanno prestato servizio a Cervia durante la scorsa stagione estiva e hanno già avuto la possibilità di conoscere il territorio e le sue principali esigenze .

Gli agenti saranno impiegati nei controlli della viabilità, nella prevenzione dell’incidentalità stradale e nei servizi che saranno organizzati per la sicurezza delle feste natalizie.

Proprio durante un servizio di prevenzione stradale svolto nei giorni scorsi nel forese, le pattuglie della Polizia Locale hanno fermato due veicoli i cui conducenti sono risultati positivi ai controlli effettuati con l’etilometro. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e, nel caso più grave, con un tasso alcolico superiore al triplo rispetto a quello consentito, il conducente è stato denunciato all’Autorità.