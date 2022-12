Mercoledì 7 apre il negozio nato dalla collaborazione tra la cooperativa Ceff e l’associazione GRD, Genitori ragazzi con disabilità

La Cooperativa CEFF Francesco Bandini che gestisce, tra le altre attività, L’AltraBottega, negozio di prodotti equosolidali e l’Associazione GRD che porta avanti, tra le altre attività, La Bottega della Loggetta, negozio laboratorio. Per le festività natalizie queste due realtà hanno sottoscritto un progetto che le vede entrambe impegnate nel temporary shop Le Botteghe, in via Pistocchi a Faenza, per sperimentare la possibilità di dar vita a un nuovo progetto integrato per meglio rispondere ai bisogni delle persone con disabilità del nostro territorio.

Dal 7 dicembre, dopo aver sottoscritto una convenzione con l’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il locale di via Pistocchi 10, prenderà avvio questa sperimentazione. Sarà l’occasione per promuovere, attraverso gli acquisti dei regali di Natale, consumi equi e solidali e soprattutto sostenere percorsi di autonomia e integrazione delle persone con disabilità.