Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno (scaricabile dal link) “Una strada e/o una piazza per il cardinal Tonini” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco), Massimo Cameliani (Pd), Idio Baldrati (Pd), Marco Montanari (Pd) e, in corso di seduta, sottoscritto da Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Chiara Francesconi (Gruppo misto), Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier).

Sono intervenuti: Daniele Perini (Lista de Pascale), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Idio Baldrati (Pd), Filippo Donati (Viva Ravenna), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia).