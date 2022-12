Il torrone la fa da padrone per l’8 dicembre manfredo

Tradizione rispettata per l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata concezione, faentino. Con la tradizionale ricorrenza religiosa tornano in piazza e lungo corso Garibaldi, fino a piazza san Francesco decine di bancarelle con uno dei dolci tipici del Natale, il torrone proposto dai tanti espositori in mille varianti, da quello più morbido e farcito a quello classico. Migliaia di persone come sempre hanno invaso pacificamente il centro di Faenza. Ai banchi del torrone si sono poi sommati quelli del mercato in piazza del Popolo e lo stand gastronomico del Rione Nero. Questo è tradizionalmente il primo momento che introduce al mese delle festività del Natale che i faentini aspettano sempre con grande trepidazione accompagnati anche quest’anno dalle luminarie e dall’abete illuminato.