Ragazzi e famiglie scelgono di passare la Festa dell’Immacolata in centro storico sui pattini

Come ormai tradizione il giorno della Festa dell’Immacolata concezione segna l’inizio delle festività natalizie. Anche quest’anno in piazza Nenni a Faenza è arrivata la pista del ghiaccio che ha immediatamente portato centinaia di persone a voler indossare un paio di pattini e provare l’ebrezza di scivolare. Questo pomeriggio ragazzi e moltissime famiglie hanno quindi deciso di concedersi qualche ora di divertimento e relax nella Molinella di Faenza che è stata letteralmente presa d’assalto sin dalle prime ore del mattino, rilevandosi, come sempre la principale attrazione della città di Faenza nel mese delle festività del Natale. La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Faenza, per tutto il periodo delle feste,sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10 alle 23.