Il Comune di Bagnacavallo ha ottenuto un contributo di 217mila euro grazie alla partecipazione a un bando Pnrr del Ministero dell’Istruzione che ha come obiettivo quello di riqualificare le infrastrutture sportive all’interno delle scuole.

Il progetto candidato e ammesso al finanziamento prevede la messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola primaria dell’istituto “Berti” di Bagnacavallo.

Nelle prossime settimane verrà affidata la progettazione esecutiva delle opere.

Con i lavori si provvederà poi al consolidamento della copertura, in particolare in corrispondenza dei cornicioni esterni, e alla sua impermeabilizzazione.

«Grazie alle nuove importanti opere in programma – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – continuiamo nella messa in sicurezza delle strutture scolastiche e sportive, che in questi anni hanno già visto la realizzazione di numerosi interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici di Bagnacavallo e del Palazzetto dello Sport.Con questo ultimo contributo ammontano a circa 5 milioni di euro i finanziamenti ottenuti dal Comune di Bagnacavallo per opere pubbliche grazie alla partecipazione ai diversi bandi Pnrr.»