Si intitolano «Christmas in radio 2022 – Scommettiamo sulla creatività» e sono rivolti ai ragazzi delle scuole medie della Bassa Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Radio Sonora, organizza «Christmas in radio 2022 – Scommettiamo sulla creatività», laboratori di serigrafia dedicati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado quale attività utile anche per sensibilizzare contro il gioco d’azzardo.

I partecipanti potranno creare la propria maglietta, oppure una bandiera o uno striscione, lavorando in gruppo. Tutto realizzato con un approccio giocoso, grazie alla presenza di operatori specializzati messi a disposizione dall’associazione Sonora Social club, che gestisce da anni Radio Sonora, la radio web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I laboratori si sviluppano su due giornate: venerdì 16 e sabato 17 dicembre dalle 15 alle 18 al Granaio di Fusignano per i ragazzi di Alfonsine e Fusignano; martedì 27 e mercoledì 28 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 al centro civico della consulta Lugo ovest per i ragazzi di Lugo e Cotignola; il 27 e 28 dicembre dalle 14.30 alle 17.30 al centro culturale «Ca di Cuntadèn» di Sant’Agata Sul Santerno per i ragazzi di Sant’Agata, Bagnara e Massa Lombarda; mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre dalle 14.30 alle 17.30 al centro sociale «Maurelio Salami» di Lavezzola per i ragazzi di Lavezzola, Voltana e Conselice.

Per tutti i ragazzi «fuori sede» sarà messo a disposizione il pulmino gratuito.

Il progetto è realizzato nell’ambito della prevenzione al gioco d’azzardo patologico. Per iscrizioni e maggiori informazioni sui laboratori e sulle fermate del pulmino, visitare il sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Giovani – Christmas in radio 2022, oppure scrivere a giovani@unione.labassaromagna.it.