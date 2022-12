Da alberi e presepi, a piccoli elettrodomestici e telefoni, sequestrati oggetti per un valore commerciale di circa 2.000 euro

Nel corso dell’attività di prevenzione svolta per garantire un Natale sicuro, l’Ufficio Polizia Commerciale e tutela del consumatore ha svolto controlli in diverse attività commerciali, riscontrando numerose irregolarità delle norme di vendita e di sicurezza su merce già esposta per la vendita.

In totale sono dieci i sequestri svolti, per un totale di 350 articoli, ed un valore commerciale di circa 2.000 euro.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare che sulla merce non erano riportate le indicazioni d’utilizzo, come invece stabilito dal Codice del Consumo. Si tratta principalmente di alberi di natale, presepi, giochi e luci natalizie, ma anche di piccoli elettrodomestici e accessori per la persona quali auricolari, videocamere, casse wirless, sveglie, microfoni, pesa valigie, telefoni.