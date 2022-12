Dopo le feste le lezioni riprenderanno regolarmente

In occasione dell’ultima lezione del 2022 e delle vacanze per le festività, mercoledì 21 dicembre alle 19.20, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, gli allievi e le allieve dei corsi di italiano e cultura civica per stranieri invitano la cittadinanza e le associazioni a un incontro/scambio.

Ci sarà spazio per pensieri e letture ispirati alla Dichiarazione Universale dei diritti umani e si terrà un flash-mob davanti al fuoco. Parteciperà la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali ed educative Ada Sangiorgi.

Dalle 19.50 ci si sposterà a Palazzo Abbondanza per una cena con piatti delle varie cucine del mondo.

L’incontro è organizzato, in collaborazione con il Comune, dalla “Rete Restiamo Umani – Bagnacavallo” e da: Coordinamento per la Pace, Caritas, Help For Family, Amici di Neresheim, Jam Salam, Spi-Cgil, Cpia Ravenna, Centro sociale Amici dell’Abbondanza, Circolo Arci Casablanca Villanova, Comunicando, Anpi, Cif e Libera contro le mafie.

Dopo le feste le lezioni riprenderanno regolarmente presso la scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.