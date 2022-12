L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra IOR, Ausl della Romagna e Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Quest’anno il reparto di oncologia dell’ospedale Umberto I di Lugo vive un’atmosfera natalizia speciale grazie all’allestimento realizzato con i manufatti dei bambini e dalle bambine di nidi e scuole dell’infanzia comunali, grazie alla collaborazione tra il personale sanitario, lo IOR e i Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’iniziativa ha permesso ai bambini e alle bambine di «entrare» in un luogo di cura e allietare le giornate dei pazienti attraverso decorazioni, piccoli manufatti e disegni: un importante esempio di lavoro di rete che, da un lato, sostiene il protagonismo dei bambini, dall’altro promuove solidarietà e benessere.

Gli addobbi sono stati inaugurati sabato 17 dicembre, alla presenza del sindaco Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione: «Faccio mio il sentimento dei sanitari che esprime come in quel luogo di cura i lavori dei bambini portino speranza – ha dichiarato il primo cittadino -. A nome delle amministrazioni della Bassa Romagna ho espresso profonda gratitudine per tutti coloro che hanno ideato e realizzato questa bellissima iniziativa».