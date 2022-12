Incidente a Lugo

Questa mattina, giovedì 22 dicembre poco dopo le 10:30 a Lugo, un ciclista stava percorrendo via Madonna delle Stuoie quando, per cause ancora in fase d’accertamento, è caduto nel fossato adiacente la strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: oltre ai Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 con ambulanza ed elimedica che ha provveduto a trasportare il ferito, un uomo di 75 anni, con codice di media gravità al Bufalini di Cesena.

Polizia locale per i rilievi.