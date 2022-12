Servizi straordinari di controllo nella città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Lugo, hanno effettuato servizi straordinari di controllo nella città di Lugo e nei comuni vicini, finalizzato al contrasto dei reati in genere, ma soprattutto di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta con posti di blocco e controllo predisposti sulle principali arterie di comunicazione e nelle aree più sensibili, l’ausilio di unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna, ha permesso di individuare tre giovani in possesso di hashish e marijuana. I tre sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Ravenna quali assuntori di sostanze stupefacenti e per i conseguenti provvedimenti amministrativi di revoca o sospensione delle loro patenti di guida.

L’attività di prevenzione verrà intensificata dai reparti dell’Arma in provincia in occasione delle prossime festività natalizie, soprattutto in orario serale e notturno, al fine di prevenire e contrastare condotte illecite, soprattutto i reati predatori. Saranno altresì rafforzati i controlli lungo le varie arterie stradali, finalizzate a evitare eccessi e condotte di guida pericolose.