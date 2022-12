Ladri in fuga senza bottino, indagini della Polizia di Stato

Questa notte dei ladri hanno tentato di far saltare il bancomat dell’agenzia 14 della Cassa di Ravenna in via Travaglini, ma hanno fallito il colpo, l’allarme è scattato e si sono dati alla fuga.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per far luce sull’accaduto.