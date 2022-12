Sarà istituito un senso unico alternato ma non si prevedono interruzioni della circolazione stradale. La durata prevista dei lavori è di 180 giorni

Dal 29 dicembre cominceranno, a cura della Provincia di Ravenna, i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Senio, lungo la strada provinciale 253 “San Vitale”, al confine tra i comuni di Lugo e Bagnacavallo.

Per eseguire i saggi, la scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso e il rafforzamento della soletta in cemento armato, i lavori si svolgeranno inizialmente nella corsia in direzione di Bagnacavallo, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. Completato l’intervento nella corsia di monte, il cantiere si sposterà nella corsia di valle in direzione Lugo.

La durata prevista dei lavori è di 180 giorni. Non si prevedono dunque interruzioni della circolazione stradale. Per tutta la durata dei lavori rimarrà il divieto di transito sul ponte per mezzi superiori alle 44 tonnellate.

Per limitare le possibili code e gli inevitabili disagi dati dalla presenza del cantiere si consigliano i seguenti percorsi alternativi per raggiungere Lugo e Bagnacavallo: