Tragico incidente all’altezza della frazione di Longana, strada chiusa per diverse ore

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 dicembre, sulla Ravegnana, all’altezza di Longana, frazione di Ravenna, al km 208. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un’autovettura si sono scontrati frontalmente. Nel violentissimo impatto un uomo, il conducente della Ford Ranger, ha perso la vita.

La strada statale 67 “Tosco Romagnola” è rimasta chiusa al traffico per diverse ore con il personale Anas intervenuto per la gestione della viabilità (provvisoriamente deviata mediante le strade provinciali 5, in direzione Ravenna, e 45, in direzione Forlì). Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente della vettura, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.