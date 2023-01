Eletto dall’assemblea del gruppo di volontariato il nuovo coordinatore Gianluigi Bartolini

Con decreto firmato il 30 dicembre scorso, il Sindaco di Conselice Paola Pula ha conferito la delega per la Protezione Civile, precedentemente in capo al primo cittadino, all’assessore Andrea Sangiorgi.

Proprio sul finire del 2022 il gruppo comunale di protezione civile di Conselice ha rinnovato le proprie cariche: Gianluigi Bartolini, giovane studente al secondo anno di tecnologie agrarie prende il posto di coordinatore da Ivano Lanconelli, al quale va il ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto.

«Si tratta di una responsabilità importante, la protezione civile è una realtà di volontariato fondamentale per la sicurezza del territorio – ha dichiarato l’assessore Sangiorgi -. Ringrazio coloro che si sono impegnati fino ad oggi e che si sono messi a disposizione per continuare questo percorso che si concentrerà, in modo particolare, sul rinnovamento e sulla formazione dei volontari»

«Il gruppo di volontariato comunale di Conselice si compone ad oggi di 16 volontari: è un gruppo prezioso che ha svolto in questi anni di pandemia soprattutto interventi a favore della comunità a supporto dei centri di vaccinazione e di vicinanza alla popolazione anziana – ha dichiarato il sindaco, Paola Pula -. Con trasferimento della delega all’assessore Andrea Sangiorgi e il passaggio di testimone da coordinatore del gruppo da Ivano Lanconelli, che ringrazio per il lavoro svolto, al giovane Gianluigi Bartolini, si intende rafforzare il percorso di attribuzione di responsabilità a giovani per dare avvio un nuovo corso del gruppo di Protezione Civile».