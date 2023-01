Le graduatorie verranno aggiornate ogni sei mesi

Dal primo gennaio le persone aventi i requisiti possono presentare domanda per abbonamenti per posti auto riservati nel centro di Bagnacavallo in qualsiasi periodo dell’anno con le modalità indicate nelle disposizioni pubblicate sul sito istituzionale.

Non ci saranno quindi più bandi specifici essendo ora sufficiente presentare l’apposita domanda per via telematica oppure consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Le persone residenti nelle vie incluse nella circoscrizione del centro storico identificate dal Regolamento della sosta cittadina del Comune possono inoltrare domanda per i cosiddetti stalli gialli, posti auto riservati in un apposito stallo di sosta numerato.

Inoltre titolari e dipendenti di attività con sede all’interno della circoscrizione del centro storico, non residenti all’interno della circoscrizione stessa, possono richiedere un abbonamento per la sosta nell’area riservata al primo piano del Parcheggio Santa Chiara. L’abbonamento per la sosta al primo piano del Parcheggio Santa Chiara può essere richiesto anche da cittadini residenti che rientrino in specifiche casistiche indicate nelle disposizioni allegate all’avviso pubblicato in home page nel sito del Comune.

Le domande pervenute saranno vagliate e inserite in graduatoria, in subordine alle domande già pervenute in fase di graduatoria iniziale.

Le graduatorie verranno aggiornate ogni sei mesi.

Gli abbonamenti avranno una durata non inferiore all’anno, ma avranno scadenza unica al 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Informazioni presso il Servizio Amministrativo Area Tecnica:

0545 280871 – branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it0545 280868 – micelia@comune.bagnacavallo.ra.it