Modifiche alla viabilità nella notte di giovedì 5 gennaio

Per lavori di manutenzione alla rete fognaria, a Faenza, giovedì 5 gennaio, dalle 3 alle 6, divieto di circolazione, eccetto per i mezzi di soccorso e di emergenza, in corso Matteotti per la direzione di marcia Firenze – Ravenna, nel tratto compreso tra piazza Fratti (Porta Montanara) e via Minardi.

Percorso alternativo: da viale Stradone, si può svoltare in via Cavour, poi percorrere via Tonducci, via Castellani, via Scaletta (o via Naldi) per poi ricongiungersi su corso Matteotti