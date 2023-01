è stato istituito il premio speciale «Lino Costa», recentemente scomparso, che fu promotore del concorso

Si è conclusa la 20esima edizione del concorso «Addobbiamo il Natale», promosso dalla Pro loco di Fusignano con il patrocinio del Comune. I concorrenti hanno abbellito interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi, partecipando a entrambe le categorie definite, «Presepi» e «Addobbi».

Due i vincitori a pari merito nella categoria Presepi: Elisa Fini per il tradizionale presepe realizzato su antichi mobili in legno, creando suggestivi scenari; Sandra Tebaldi per l’originale presepe esterno realizzato in via Santa Barbara. Premio speciale «Renzo Marangoni e Renzo Balducci» va alla famiglia Merendi per l’originale presepe situato in via Villarada nelle campagne di Maiano. Premio speciale «Lino Costa», ideatore e promotore del concorso, va a Nadia Medici, per lo spettacolare presepe realizzato con la pasta.

Tre invece i vincitori per la categoria Addobbi: Cristina Campisi per il suggestivo allestimento di via Dante, ricco di dettagli e particolari; Giovanna Capucci per aver addobbato gli interni della sua abitazione con luci e eleganti decorazioni natalizie da lei realizzate a mano; Tiziana Ricci per aver creato meravigliosi addobbi rendendo sfavillante ogni angolo interno ed esterno della sua abitazione in via Ex macello. Una speciale menzione va a Katia Martuzzi per aver realizzato un festoso Babbo Natale decorando una pianta del suo giardino in via Gramsci.

I vincitori saranno annunciati con un appuntamento dedicato sabato 7 gennaio alle 16 al Teatro Moderno. Tutte le foto del concorso sono visibili nella pagina Facebook «Eventi Comune di Fusignano».