“Non è il Tempo che sistema le cose, il Tempo ce le fa capire. A sistemare le cose, ci dobbiamo pensare noi”

ARIETE “Tutto passa tutto se ne va”. Anche questo 2022 se n’è andato e tu, guardando indietro, sei abbastanza soddisfatto; potresti esserne maggiormente, ma ti accontenti di questo. Quel vecchio detto che dice: “Non venisse peggio”, ti appartiene. Questi primi mesi del 2023 serberanno per te cose nuove e cambiamenti. Prima di tutto: “pensa alla tua Salute” e non essere pigro.

TORO Il 2022 ti ha cambiato molto, sei più consapevole del tuo ruolo nella Vita e molto più ricco di esperienze. Per te la “Solitudine” non è una nemica, anzi, per te, è la Dea Ispiratrice. Questo nuovo anno, il 2023, sarà uno di quegli anni che annovererai tra i più importanti della Vita. Continua a non lasciarti deviare dal pensiero e dal comportamento degli altri. La tua strada è quella giusta.

GEMELLI Eh, caro “Gemelli”, finalmente un po’ di pace. Il 2022 per te è stato molto duro ma la tua Natura ce l’ha fatta a superare tutte le prove e le amarezze. Ora sei pronto per affrontare questo nuovo anno. I primi mesi del 2023 ti chiederanno molto ma questa nuova carica che è in te, maturata dagli ultimi anni, ti sarà utilissima per superare tutti gli ostacoli. Da Marzo, però, fa come le formichine.

CANCRO L’intelligenza, l’intuito e la sensibilità ti hanno consentito di superare, con meno danni possibili, questi ultimi anni, ed ora, dovrai dare il meglio di te stesso per affrontare e sbaragliare le prove che ti aspettano in questo 2023. Sarà un anno molto particolare, a volte duro, ma la corazza e la maschera che hai costruito intorno a te, ti saranno utilissime per uscirne indenne anche questa volta.

LEONE “Non tutti i mali vengono per nuocere”, caro “Leone”. Questo 2022, appena finito, ti ha messo a dura prova, e a volte sei caduto, ma sempre ti sei rialzato. Il segno zodiacale che rappresenti, ti sta a pennello. Sei davvero il Re della foresta. Ora, in questo nuovo anno, il 2023, hai delle nuove prove da affrontare e saranno le più importanti della tua Vita. Da’ sempre retta al tuo intuito.

VERGINE Il tuo passo lento, ma costante, ti ha consentito di uscire indenne anche da questo ultimo periodo, forse con qualche piccola ferita in più, ma tutto sano. Ora, in questo 2023, dovrai dare il massimo di te stesso, e mettere il pratica gli insegnamenti che la Vita ha voluto darti. Da’ solo a chi merita e non lasciarti ingannare da chi si è specializzato nel pianto. Prima di tutto pensa a te stesso.

BILANCIA Il 2022 è stato un anno molto significativo per te. Sei cresciuto, anche spiritualmente, e le esperienze che hai vissuto e metabolizzato, si riveleranno, un toccasana, per affrontare nel modo giusto questo nuovo anno, il 2023. Hai molte cose da fare e molte cose da imparare ma il tuo cervello è pronto per qualsiasi sfida. Non pensare, però, che ha tutto c’è rimedio, perché non è così.

SCORPIONE “Un punto in tempo ne salva cento”. Questa la tua sintesi per l’anno appena passato. E’ vero che le esperienze più dure e dolorose, si possono trasformare in “Benedizioni” mandate da cielo. Anche il 2023, sin dai primi mesi, ha in serbo per te molte nuove situazioni da affrontare, e solo grazie alla tua intelligenza ed intuizione, le supererai tutte, traendone il massimo vantaggio.

SAGITTARIO Nel mio consiglio dico: “Non è il Tempo che sistema le cose, il Tempo ce le fa capire. A sistemare le cose, ci dobbiamo pensare noi”, bene, questo consiglio è per tutti, ma non per te. Tu, sei un dio, a sistemare le cose, e non importa quanto tempo ci impieghi. Tu le sistemi. Tutte. Questa capacità ti sarà molto utile in questo 2023. Se puoi, aiuta anche altri a farlo, ti tornerà molto utile.

CAPRICORNO Hanno provato a tarparti le ali ma hanno commesso un errore: Sottovalutarti. Al mondo non c’è chi può farti desistere da una decisione presa o da un progetto che hai in testa. Magari ti ci vuole un mese, un anno, un secolo, ma alla fine riuscirai sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. (Magari quando li raggiungi ti rendi conto che forse c’era qualcos’altro ad avere la priorità).

ACQUARIO Tutto si può dire, caro “Acquario”, meno che il 2022 per te sia stato un anno passato in sordina, e non solo per i problemi sociali ma, e soprattutto, per i problemi affettivi. Purtroppo nella Vita a volte si perdono pezzettini di cuore, più o meno grandi, ma tutto serve per farci continuare a crescere. Anche in solitudine. Ora, però, è ora di rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo.

PESCI Eh, caro “Pesci”, questo 2022, appena passato, ti ha lasciato un segno indelebile, che difficilmente potrai dimenticare, ma, come tutte le cose che ti succedono, hai la possibilità non di cancellare il Passato ma di farne tesoro per il Futuro. Nel 2023 hai la possibilità di realizzare cose lasciate nel cassetto da molti anni, e non pensare che sia troppo tardi. Non è mai tardi per la Felicità.

