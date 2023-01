Dal 7 gennaio riapre la scuola dopo gli interventi di miglioramento sismico

Da sabato 7 gennaio, come già comunicato alle famiglie degli studenti, l’Istituto scolastico “C. Bassi” riaprirà le porte agli alunni a seguito degli interventi di miglioramento sismico eseguiti sull’edificio negli ultimi mesi.

Con gli interventi migliorativi messi in atto, il coefficiente di sicurezza sismica del plesso scolastico è raddoppiato, rendendo l’edificio più sicuro.

In programma per la prossima chiusura estiva gli ultimi lavori a completamento dell’intervento, che – a causa di imprevisti – non è stato possibile terminare in tempo utile per il rientro in classe di gennaio.

Con la riapertura dell’istituto, riprendono regolarmente anche i servizi scolastici: pre-scuola, doposcuola, mensa e trasporto scolastico.