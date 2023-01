Decine i volontari al lavoro per preparare il vino caldo speziato e dietro ai fornelli in attesa del momento clou della mezzanotte

Sin dalle prime ore della mattina piazza del Popolo è stato un andirivieni di volontari che hanno allestito gli stand gastronomici per i cinque rioni. Oltre ai menù tipici che ogni Rione ha preparato, come tradizione, il Re della festa è il Bisò, il vino caldo aromatizzato con spezie e ingredienti segreti da gustare nei gotti, i tradizionali bicchieri in ceramica realizzati appositamente con i colori dei Rioni. Se già tanti faentini per la pausa pranzo si sono rivolti agli stand di piazza del Popolo, il grosso è atteso in serata. La Festa entrerà nel vivo alle 18.30 quando, trainati dai buoi, entrerà il fantoccio con i colori di Borgo Durbecco, rione vincitore dell’ultima edizione del Palio del Niballo. Alle 21 prenderanno il via le incursioni musicali dei Musicanti di San Crispino. L’arrivo della mezzanotte sarà accompagnata dalla musica della diretta di Radio Bruno. qualche minuto prima della mezzanotte dagli stand rionali partiranno i palloncini colorati. A quel punto, accompagnati dallo squillo delle chiarine del Gruppo municipale, il caporione di Borgo Durbecco scenderà lo scalone municipale con la fiaccola con la quale incendierà il fantoccio posizionato nel crocevia tra le piazze e i corsi, Mazzini e Saffi.