L’episodio questa mattina attorno alle 11.30 in via Emilia Interna

E’ stato trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna un bambino di origini straniere di appena due anni a seguito di un trauma causato per una caduta dall’alto da una finestra al primo piano. L’episodio è avvenuto questa mattina verso le 11.30 in una palazzina tra la via Emilia Interna e via Matteotti. Scattato l’allarme sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’eliambulanza. Dopo il primo intervento il piccolo è stato trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. Per ricostruire l’accaduto sul posto i carabinieri della Stazione di castel Bolognese. Seguiranno aggiornamenti