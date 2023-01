L’autista è stato trasportato in ospedale con codice di media gravità

Incidente su via Canala a Piangipane questa mattina, mercoledì 11 gennaio, attorno alle 10.30, quando un camionista, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, è finito fuori strada con il suo tir che si è ribaltato nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato l’autista, estratto dal mezzo con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, in ospedale con codice di media gravità.