Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 14 gennaio: erano le 16:40 circa quando, per cause ancora in fase d’accertamento, un uomo che stava percorrendo via Modigliana a Marzeno di Faenza, è finito con l’auto nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con automedica, ambulanza ed elimedica da Bologna, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.