Intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il doppio incendio

Due auto parcheggiate sono andate in fiamme nella serata di domenica 15 gennaio: erano circa le 23 quando il vicinato ha visto i due veicoli avvolti dal fuoco in via delle Industrie a Ravenna (verso via Baiona) e ha allertato i Vigili del Fuoco che si sono immediatamente recati sul posto e hanno spento il doppio incendio. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco, fortunatamente non vi erano persone all’interno dei mezzi.