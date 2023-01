L’aggressione è avvenuta in via Faentina attorno alle 19.30 di lunedì 16 gennaio, indagano i Carabinieri

Rapina in una tabaccheria di via Faentina, a Ravenna, attorno alle 19.30 di ieri, lunedì 16 gennaio, quando la titolare dell’esercizio è stata aggredita da un uomo mentre stava chiudendo il locale. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in edicola questa mattina, il malvivente avrebbe colpito la donna al volto con lo spray urticante per poi rubarle la borsa che conteneva l’incasso della giornata e darsi alla fuga.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della donna, ancora sotto choc, e indagano sull’accaduto. Il bottino, secondo le prime informazioni sarebbe attorno ai 5mila euro.