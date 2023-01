Si cerca un profilo di livello medio-elevato da assegnare all’area tecnica

È online un nuovo bando per un posto di lavoro nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il concorso è valido per la copertura a tempo pieno e determinato per tre anni di un istruttore direttivo destinato all’area tecnica del Comune di Bagnacavallo.

Il profilo prevede conoscenze plurispecialistiche e di livello medio-elevato, una elevata complessità di problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, ed elevata ampiezza di soluzioni possibili. Prevede inoltre una capacità di relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra settori diversi da quelli di appartenenza; relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni, anche complesse, con gli utenti di natura diretta e negoziale. Ha responsabilità di risultato sui diversi processi produttivi e amministrativi, anche di tipo complesso, responsabilità delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato. Può essere chiamato ad esercitare la funzioni di progettista, coordinatore sicurezza, direttore lavori.

Il titolo di studi richiesto per accedere è un diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o titoli equipollenti ed essere abilitato alla professione. Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di giovedì 16 febbraio; la selezione avverrà in seguito a colloquio.

Tutte le informazioni per partecipare al bando, i requisiti necessari e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Bandi di concorso – Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale al numero 0545 38327 oppure 38328.