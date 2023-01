A Marina di Ravenna si sono verificati allagamenti per effetto di moto ondoso e alta marea lungo la via Molo Dalmazia

A causa del maltempo che da stanotte si è abbattuto sul territorio ravennate previsto dall’allerta meteo 10 arancione per vento, stato del mare e criticità costiera (in vigore fino alla mezzanotte di oggi, domenica 22 gennaio), è attivo già dalla scorsa notte il Centro Operativo Comunale (COC) che sta monitorando la situazione avvalendosi anche della Polizia locale e dei volontari di protezione civile già dislocati lungo la costa fin dalle prime ore del mattino.

Le maggiori criticità si registrano al momento nelle località costiere di Marina di Ravenna e Casalborsetti.

Per quanto riguarda Marina di Ravenna si sono verificati allagamenti per effetto di moto ondoso e alta marea lungo la via Molo Dalmazia e si è provveduto all’invio di squadre di volontari e camion con sacchi di sabbia da collocare in particolare nella rampa di accesso del traghetto, di cui è stato sospeso il servizio per motivi precauzionali.

A Casalborsetti è allagata l’area del poligono militare ed è stata chiusa via Della Cooperazione in quanto l’acqua ha invaso la sede stradale.

Qualora necessario seguiranno aggiornamenti.