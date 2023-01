Giovedì 26, divieti di transito e di sosta in via santa Maria dell’Angelo

Dalle 7 di giovedì 26 gennaio, alle 10 del giorno dopo

• nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra via Pascoli e via Cavour: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Dalle 8.15 di giovedì 26 gennaio alle 10 del giorno dopo

• nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra il civico 25 e via Cavour: divieto di transito per tutti i veicoli;

• nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra via Pascoli e il civico 25: divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi in uso a residenti e frontisti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione;