La nuova collocazione in Largo Chartres e in Porta Serrata offre una migliore fruibilità

Si è concluso il riposizionamento delle colonnine di manutenzione bici che FIAB Ravenna ha richiesto qualche tempo fa e che è stato condotto in condivisione con il Comune di Ravenna. In particolare, l’intervento ha riguardato le colonnine collocate in Largo Chartres e in Porta Serrata.

FIAB Ravenna cura la manutenzione e l’efficienza delle colonnine di assistenza bici nell’ambito del Patto di collaborazione sottoscritto con il Comune di Ravenna.

A seguito dei continui atti vandalici che purtroppo danneggiano questo prezioso bene pubblico, FIAB ha suggerito lo spostamento, prediligendo una collocazione che offrisse anche una migliore fruibilità grazie ad una posizione più idonea all’inizio di un percorso ciclabile.