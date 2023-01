Le informazioni utili diffuse dal Comune

In seguito alla forte scossa di terremoto al largo della costa marchigiana avvertita nella mattinata di oggi, mercoledì 9 novembre, anche nel Ravennate, vengono riportate alcune informazioni utili su come comportarsi in caso di altri eventi sismici.

Risulta utile ricordare anche che l’intero territorio comunale è classificato in classe di sismicità 3, ovvero rientra in una zona con grado di rischio MEDIO. E’ possibile quindi il verificarsi di terremoti capaci di provocare danni in particolar modo ai numerosi edifici antichi presenti, e in generale a quelli costruiti senza criteri antisismici, oltre ovviamente ai beni in essi presenti e alle persone.

Cosa fare durante la scossa

Non precipitarsi per le scale verso le uscite e non stare sui balconi, in quanto sono i primi a crollare;

Ripararsi sotto gli architravi oppure addossarsi ai muri maestri in cemento armato;

Evitare di sostare al centro delle stanze;

Evitare di posizionarsi vicino a mobili alti (armadi, librerie, ecc.), specchi, vetri, quadri, lampadari, suppellettili, televisori e finestre;

Non usare ascensori;

Se si è all’aperto, allontanarsi da edifici e da strade strette e se possibile sostare in ampi spazi liberi;

Evitare di fermarsi su ponti, passerelle pedonali o qualsiasi struttura sospesa;

In generale calma e buon senso aumentano notevolmente le possibilità di scampare al pericolo.

Cosa fare dopo la scossa