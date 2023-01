Sabato mattina al Circolo Velico Ravennate la cerimonia di consegna all’associazione Marinando

Il mare è infinito e infinite devono essere le possibilità anche per le persone con disabilità. Inoltre la barca a vela e la navigazione sono un mezzo straordinario per raggiungere obiettivi di educazione, riabilitazione e relazione.

Marinando Ravenna è l’associazione di volontariato che nasce nel 2009 con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone attraverso il mare e la navigazione a vela, promuovendo progetti inclusivi e accessibili, al servizio di persone con disabilità o in situazioni di disagio.

Il Rotary Club Ravenna ha conosciuto Marinando il giugno scorso in occasione della consegna alla Associazione Insieme a te di tre appartamenti a Punta Marina, attrezzati per persone disabili, l’arredamento di uno dei quali finanziato dai Rotary Club della Romagna Nord. Marinando organizzava due escursioni settimanali per fare vivere l’emozione della barca a vela a quelle persone con disabilità. Lì è nata l’esigenza della dotazione di un set di barche nuove, in particolare di due imbarcazioni mod. Hansa 303 in quanto idonee per allenamento e regate su barca a vela per persone con disabilità.

Il Rotary Club Ravenna ha contribuito con la considerevole quota di 11.700 euro, i RC di Faenza, Lugo e Ravenna Galla Placidia, con 500 euro ciascuno.

“In questi ultimi anni gli sport per disabili hanno ricevuto una grande risonanza e diffusione grazie al contributo di importanti atleti disabili come Alex Zanardi e Bebe Vio che sono riusciti ad avvicinare nuovi atleti e nuovi seguaci. Il carisma e le grandi imprese di questi atleti hanno permesso di far vivere queste attività anche in contesti non ordinari e il mare, la vela sono un ambiente speciale! Siamo lieti di questa collaborazione con Marinando e confidiamo di lasciare così un segno nella vita di molte persone” ci dice la dr Maria Letizia Marini, medico fisiatra, Presidente del Rotary Club Ravenna.