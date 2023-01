L’intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì: le FOTO

Incendio in una casa abbandonata a Borgo Montone nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 gennaio, attorno alle 17.

I Vigili del Fuoco, allertati da alcuni passanti, sono subito intervenuti sul posto, in via Fiume Abbandonato, e hanno in breve tempo domato le fiamme. Secondo le prime informazioni fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, le cui cause sono al momento ignote.