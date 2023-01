La riunione si terrà martedì 31 gennaio alle 20 e vedrà l’intervento di esperti

È convocata per martedì 31 gennaio alle 20 una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Conselice, dedicata interamente alla risorsa acqua. La seduta è stata richiesta e concordata dagli stessi gruppi consiliari.Dopo una breve introduzione della sindaca Paola Pula e gli interventi dei gruppi consiliari, ci saranno una serie di contributi tecnici da parte di esperti del settore: Caterina Mancusi dell’Ufficio territoriale di Ravenna, Elvio Cangini del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Vito Belladonna di Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Francesco Maffini, responsabile della Direzione Acqua di Hera.«L’acqua è una risorsa fondamentale per l’umanità ed è protagonista da sempre nel nostro territorio, interessato da importanti opere di bonifica, dove la filiera agricola gioca ancora oggi un ruolo di primo piano – ha spiegato la prima cittadina -. I cambiamenti climatici in corso ci chiedono un’azione concreta e immediata per una tutela sempre maggiore di questa risorsa, difficile da gestire tanto nei periodi di siccità quanto durante le alluvioni. Abbiamo creduto necessario approfondire questo tema, affrontandolo a tutto tondo e coinvolgendo i vari enti per le relative competenze proprio in consiglio comunale, che è il centro della vita amministrativa di un Comune, perché crediamo che l’argomento meriti la massima attenzione e consapevolezza da parte di tutti gli amministratori, assessori e consiglieri».Il Consiglio si svolgerà in presenza, sarà consentito l’accesso al pubblico (consigliata la mascherina) e sarà inoltre possibile seguire la seduta da casa in diretta collegandosi al sito www.comune.conselice.ra.it nell’apposita sezione.