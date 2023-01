Per fortuna non vi sono feriti gravi

Poco dopo le 11,30 di questa mattina all’incrocio tra via Gaggio e via Madonna di Genova a Budrio di Cotignola, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, una Mercedes e una Hyundai Tucson si sono scontrate e terminate entrambe nello stesso fosso. All’origine pare ci sia una mancata precedenza. La Hyundai prima di terminare la sua corsa nel fosso ha abbattuto un palo di cemento che sosteneva la pubblica illuminazione e i cavi di trasporto della media tensione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e i loro occupanti, e due ambulanze affiancate dall’auto medicalizzata. Sulla Hyundai erano presenti due donne, madre classe 1971 e la figlia classe 1997, mentre la Mercedes era guidata da un uomo classe 1953. Tutti i feriti sono stati centralizzati all’ospedale di Lugo con ferite di media e bassa entità.