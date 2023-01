Protagonista nella puntata di domani, mercoledì 1 febbraio, di “E’ sempre mezzogiorno”

La Salina di Cervia sarà ancora una volta protagonista in tv.

Domani, mercoledì 1 febbraio, infatti, il programma di Rai 1 “E’ sempre mezzogiorno” farà tappa proprio in Salina, per raccontare in diretta, dalle 12.00 in poi le peculiarità del Sale Dolce di Cervia.

Il Presidente del Parco della Salina di Cervia, Giuseppe Pomicetti sarà intervistato da Antonella Clerici e si parlerà di tutti gli usi del sale dolce di Cervia in cucina, ma anche della storia e della cultura di Cervia, la città del Sale.