Il lungometraggio narra dell’amore, degli errori commessi e dell’inevitabile: la trama

La regista Maria Martinelli, curatrice da vent’anni della rassegna Nightmare Film Festival ha annunciato la prossima uscita nelle sale del film “Redenzione” prodotto da Kamera Film, e selezionato tra i film della 40^ edizione del Torino Film Festival, fuori concorso per la sezione “Ritratti e Paesaggi”.

Trama

Liberamente ispirato al romanzo di Franco Calandrini “Corpi estratti dalle macerie”, che verrà rieditato da Clown Bianco Edizioni, “Redenzione” è un film che narra dell’amore, degli errori commessi e dell’inevitabile. Ritratto di un femminile che cerca le proprie verità.





Hanna incontra il suo amante in un luogo isolato, un rifugio in montagna. Il presente e il passato si intrecciano in cerca di una redenzione possibile, mentre le scelte da fare, come quella di un figlio in arrivo, non possono più aspettare. In questo spazio, insieme e isolati, brandelli della loro vita passata si affacciano nella stanza e sembrano danzare con la loro vita presente. Ecco che lo spettatore assiste a uno specchio enigmatico del vissuto dei due protagonisti con altre persone, in altre età. In quei frammenti scorgiamo appuntamenti mancati, speranze infrante, attimi di vita perduti, come una chiamata a cui nessuno risponde, che poi lentamente come un puzzle si ricompongono. Il film conduce quindi a una sorta di “fil rouge” che alla fine unisce le vite dei due amanti.