Paura questa notte in via del Mugello

Incendio questa notte, alle 4 circa, in una palazzina in via del Mugello, all’altezzza dell’incrocio con via Vicoli. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un appartamento all’ultimo piano all’interno del quale si trovavano due persone, madre e figlia, ma il fumo ha invaso anche gli altri appartamenti, perciò è stata evacuata l’intera palazzina.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale sanitario del 118 con tre ambulanze per portare otto persone (la mamma e la figlia che abitano dell’appartamento da cui è partito l’incendio e altre sei persone che si trovavano in un altro appartamento) al Santa Maria delle Croci per accertamenti in quanto avevano tutti inalato il fumo.

Intervenuta anche la Polizia di Stato.