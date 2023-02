L’incidente sabato sera all’altezza dello svincolo della Standiana

E’ deceduto in ospedale l’uomo che, nella serata di sabato 4 febbraio, verso le 20:30, si è schiantato, per cause ancora in fase d’accertamento, contro il guard rail lungo la corsia nord della E45, in direzione Ravenna all’altezza dello svincolo della Standiana.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: i Vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere e il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportarlo al Bufalini di Cesena, ma purtroppo non ce l’ha fatta.