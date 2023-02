Uscita per andare a scuola, non ha più fatto ritorno. La mamma al programma di Rai 3: “Non so più nulla di mia figlia, aiutatemi”

“Non so più nulla di mia figlia, aiutatemi”, questo l’appello in diretta durante la trasmissione Chi l’ha visto? di Rai 3 della mamma di Asia, 14 anni, scomparsa da Massa Lombarda il 3 febbraio scorso, dopo essere uscita per andare a scuola: intorno alle 7 del mattino, avrebbe dovuto prendere un treno diretto a Faenza, dove si trova l’istituto scolastico che frequenta. A scuola, però, non è entrata e non ha più dato notizie di sé.

Asia è alta 160 cm, occhi castani e capelli neri, probabilmente indossa un piumino, leggings e scarpe da ginnastica, tutto di colore nero. Ha con sé uno zaino nero.