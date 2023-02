La città manfreda, i cui sbandieratori avevano partecipato alla manifestazione di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar, si era candidata a ospitare la ‘Tenzone Aurea’: “grande perplessità da parte del mondo rionale”

C’è molto rammarico per la decisione della Fisb, la Federazione italiana sbandieratori, per l’attribuzione della sede per i prossimi Campionati italiani, la Tenzone Aurea nella cittadina del padovano di Montagnana. Nei mesi scorsi la città di Faenza, che già in passato aveva ospitato la manifestazione, si era candidata. In un comunicato della Fisb lasciano molto perplessi le motivazioni addotti per rigettare la candidatura della città della ceramica: “Assenza di requisiti”.

A tal proposito l’amministrazione comunale e i Rioni hanno fatto pervenire una dichiarazione: “I Capi Rione e l’amministrazione comunale di Faenza manifestano grande perplessità rispetto alle comunicazioni diramate in questi giorni dalla Fisb. Considerato infatti che, come da corrispondenza in atti, è tuttora in corso da parte della Fisb una verifica di requisiti giuridici sull’affiliazione della città di Faenza (affiliazione di lunghissima data sulla quale mai nulla era stato fin qui obiettato), mal si comprende come, nelle more di tali verifiche e/o ‘regolarizzazione’ tuttora in corso, possano essere assunte e comunicate decisioni, peraltro al momento sprovviste di motivazione. In merito è stata indetta una riunione congiunta dei Capi Rione e Consiglio dei 10 per il prossimo lunedì, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso”.