Tre le assemblee pubbliche che si terranno a San Severo, Budrio e Barbiano

La giunta del Comune di Cotignola organizza tre incontri nelle frazioni per presentare il bilancio di previsione 2023-2025 e i principali investimenti programmati per il prossimo triennio.

Il primo incontro si terrà giovedì 16 febbraio a San Severo nella sala del circolo Anspi (via Madrane 16); seguirà mercoledì 22 febbraio l’incontro a Budrio al circolo parrocchiale (via Budrio, 1), poi giovedì 23 febbraio a Barbiano nella sala comunale in piazza Alberico. Tutti e tre gli appuntamenti saranno alle 20.30.

«Dopo tre anni torniamo a organizzare in presenza questi incontri, il cui tema centrale è il nuovo bilancio di previsione – sottolinea il sindaco Luca Piovaccari -. Come di consueto per queste occasioni, ci sarà la possibilità di estendere la discussione anche oltre i temi trattati, per raccogliere istanze, suggerimenti e opinioni. Il dialogo proficuo con la cittadinanza è sempre utile per entrambe le parti: per l’Amministrazione, che può raccogliere spunti e osservazioni costruttive, e per i cittadini, che possono capire meglio come funziona la macchina comunale e le sue complessità».

Tra i principali investimenti del 2023, i più importanti rientrano nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), con grande attenzione al patrimonio scolastico, che vedrà tre importanti lavori: la realizzazione del nuovo asilo nido «Il Cucciolo» (1.782.000 euro), della nuova scuola primaria «Giosuè Carducci» di Barbiano (1.436.000 euro) e il miglioramento sismico della scuola primaria «Angeli del Senio» di Cotignola (1.551.000 euro). Inoltre sono previsti l’ampliamento degli spazi del centro polivalente all’interno del Parco Pertini (295mila euro), la riqualificazione di via Cairoli e i nuovi marciapiedi di Casa Varoli (90mila euro), il miglioramento sismico e la ristrutturazione del cimitero di Barbiano (286mila euro), il completamento dell’arredo urbano di piazza Vittorio Emanuele II le nuove fermate degli autobus (102mila euro).

«Il caro energia e l’inflazione in costante aumento stanno mettendo in seria difficoltà il nostro bilancio – prosegue il primo cittadino-. Questa emergenza economica e sociale non trova però un adeguato impegno del Governo in aiuto agli enti locali; di conseguenza siamo costretti a ritoccare le tariffe dei servizi a domanda individuale e ad alzare le aliquote Imu sugli immobili a uso produttivo e sui terreni agricoli, così come il canone unico. Si tratta di scelte dolorose, ma non rimandabili, per garantire la tenuta dei nostri servizi a famiglie e imprese. Nonostante queste difficoltà, che si ripercuotono principalmente sulla spesa corrente (mantenimento dei servizi e del patrimonio, spese del personale, eccetera), continuiamo a sviluppare un piano degli investimenti molto ambizioso e che guarda al futuro, con 5 milioni di euro dedicati alle nostre scuole; investimenti possibili grazie alle straordinarie opportunità offerte dal Pnrr e che siamo riusciti a cogliere grazie anche all’impegno dei nostri uffici. In parallelo, siamo costantemente impegnati, attraverso le politiche integrate all’interno dell’Unione dei Comuni, a sostenere le situazioni di disagio sociale, con percorsi di accompagnamento personalizzati che consentano alle persone di recuperare la loro autonomia e il loro protagonismo dentro le nostre comunità».

Il bilancio di previsione 2023-2025, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup), è stato presentato in Consiglio comunale nel corso della seduta del 9 febbraio e sarà approvato successivamente alle assemblee, entro i primi giorni di marzo.

Per ulteriori informazioni, chiamare l’Urp al numero 0545 908871, oppure scrivere a urp@comune.cotignola.ra.it.