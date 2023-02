Un incontro di informazione aperto a tutti per comprendere le novità

Dal 15 febbraio i servizi online della biblioteca saranno interessati da un cambiamento: il catalogo Scoprirete e il portale digitale MLOL saranno accessibili per i cittadini italiani maggiorenni solo utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Le credenziali attualmente in uso resteranno attive fino alla loro scadenza o al primo accesso con il nuovo sistema, mentre continueranno ad essere sempre funzionanti per minorenni e per chi non ha la cittadinanza italiana. Per essere al fianco degli utenti in questo passaggio la biblioteca organizza un pomeriggio di approfondimento e informazione dedicato allo SPID e ai suoi utilizzi per martedì 14 febbraio alle 17 e aperto a tutti. Un analogo incontro è in programma a Voltana e la data verrà comunicata al più presto. Dal 2021 è infatti attivo in biblioteca uno sportello per l’attivazione dello SPID, nato per affiancare l’attività svolta dall’URP del Comune di Lugo e per rispondere ai bisogni dei cittadini della Bassa Romagna. È sempre possibile chiedere un appuntamento per lo SPID chiamando la biblioteca allo 054538556.