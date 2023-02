Presenti il sindaco di Faenza, Massimo Isola, il sindaco di Asti, Maurizio Rasera e l’assessora Annagiulia Randi

L’8 febbraio il Consolato Generale del Giappone, in occasione dei festeggiamenti per il Genetliaco di Sua Maestà l’Imperatore, come segno di amicizia e di buone relazioni tra il nostro paese ed il Paese del Sol Levante, ha offerto un ricevimento ai sindaci delle città italiane che negli anni si sono contraddistinte per le importanti relazioni con il Giappone, insieme a rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale che si occupano di alimentare questi rapporti. Presenti il sindaco di Faenza, Massimo Isola, il sindaco di Asti, Maurizio Rasera e l’assessora Annagiulia Randi

“Quella di oggi (8 febbraio, ndr) è una giornata importante per il Giappone, che celebra una festa nazionale” esordisce il sindaco di Faenza, Massimo Isola.

“Per questa occasione – continua Isola -, il Console Generale del Giappone in Italia ha deciso di invitare a Milano i sindaci delle 5 città italiane, tra cui anche Faenza, che negli anni si sono contraddistinte per le importanti relazioni con il Giappone, insieme a rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale che si occupano di alimentare questi rapporti.

Si è parlato di opportunità, di scambi turistici, culturali ed economici.

Si tratta di un’altra tappa nel cammino di costruzione di questo ponte con il Giappone, che da tempo caratterizza la nostra attività culturale, ceramica e creativa” conclude il sindaco Isola.